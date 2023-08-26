Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Badenixen und Boatpeople

SAT.1Staffel 5Folge 20vom 26.08.2023
Badenixen und Boatpeople

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 20: Badenixen und Boatpeople

42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Mitch rettet eine junge Asiatin, die aus ihrem Land geflohen ist. Seine Recherchen führen ihn nach Chinatown in Los Angeles. Dort wird er von einer Schlägerbande überfallen. Indes legen Matt und Garner einer Gruppe Strandräuber das Handwerk.

