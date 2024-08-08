"Beauty & The Nerd"-Spezial - das sind unsere Teilnehmer:innenJetzt kostenlos streamen
Folge 7: "Beauty & The Nerd"-Spezial - das sind unsere Teilnehmer:innen
25 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12
Exklusive Einblicke zum Start der fünften Staffel von "Beauty & The Nerd": Während die Nerds ihre Reise nach Thailand mittels eines Vlogs dokumentieren, machen es sich die Beautys bereits in der Traumvilla auf Koh Samui gemütlich ...
