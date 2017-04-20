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Beef Club

Mario Enchelmaier vs. Mirko Buri

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 20.04.2017
Mario Enchelmaier vs. Mirko Buri

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Beef Club

Folge 4: Mario Enchelmaier vs. Mirko Buri

16 Min.Folge vom 20.04.2017Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

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