Mario Enchelmaier vs. Mirko BuriJetzt kostenlos streamen
Beef Club
Folge 4: Mario Enchelmaier vs. Mirko Buri
16 Min.Folge vom 20.04.2017Ab 12
Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!
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