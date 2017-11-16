Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Michaela Kammermann vs. Arvid Baltiswiler

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 16.11.2017
Michaela Kammermann vs. Arvid Baltiswiler

Michaela Kammermann vs. Arvid BaltiswilerJetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 1: Michaela Kammermann vs. Arvid Baltiswiler

16 Min.Folge vom 16.11.2017Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen