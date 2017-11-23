Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alain Köslich vs. Samuel Gloor

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 23.11.2017
Folge 2: Alain Köslich vs. Samuel Gloor

16 Min.Folge vom 23.11.2017Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

