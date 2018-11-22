Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 2vom 22.11.2018
16 Min.Folge vom 22.11.2018Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

SAT.1
