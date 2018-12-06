Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Club

Aargauer Erich Lüthi vs. Elly Rexhepaj aus dem Kanton Fribourg

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 06.12.2018
Aargauer Erich Lüthi vs. Elly Rexhepaj aus dem Kanton Fribourg

Aargauer Erich Lüthi vs. Elly Rexhepaj aus dem Kanton Fribourg Jetzt kostenlos streamen

Beef Club

Folge 4: Aargauer Erich Lüthi vs. Elly Rexhepaj aus dem Kanton Fribourg

16 Min.Folge vom 06.12.2018Ab 12

Acht Köche wollen das Finale gewinnen. Dafür müssen sie sich durch das "BeefClub"-Turnier kochen. Drei vorgeschriebene Zutaten, eine Stunde Zeit, zwei Gerichte. So lautet die Aufgabe. Alle können sie gut kochen, aber es kann nur einen "BeefClub"-Champion geben!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Beef Club
SAT.1
Beef Club

Beef Club

Alle 13 Staffeln und Folgen