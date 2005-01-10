Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 050
43 Min.Folge vom 10.01.2005Ab 6
Ariane und Katy planen eine Tombola mit hochwertigen Preisen, mit deren Gewinn sie die Einrichtung mehrerer Blindengärten finanzieren wollen. Unterdessen macht sich Pascal an Maren heran, kassiert aber eine Abfuhr. Als Oliver erfährt, dass Pascal bei seiner beruflichen Vergangenheit nicht die Wahrheit gesagt hat, beschwert er sich wütend bei Alexander. Sofia erklärt Pascal, dass sie ihn erst besser kennen lernen möchte bis sie sich dafür oder dagegen entscheidet, dass er auf Gut Wellinghoff wohnen bleibt. Bianca singt Ursula ein Gute-Nacht-Lied vor. Als das Lied zu Ende ist, ist Ursula in ihren Armen gestorben.
