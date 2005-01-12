Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 052

TelenovelaStaffel 4Folge 7vom 12.01.2005
Folge 052

Folge 052Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 052

42 Min.Folge vom 12.01.2005Ab 6

Bianca bittet Oliver, nicht zu Ursulas Beerdigung zu kommen. Oliver verspricht, ihren Wunsch zu respektieren und erklärt Judith, dass er wegen eines Geschäftstermins nicht an der Beerdigung teilnehmen könne. Judith zeigt kein Verständnis für Olivers Verhalten. Während Bianca an Ursulas Grab eine Trauerrede hält, droht ihr die Stimme zu versagen. Da erblickt sie Oliver.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen