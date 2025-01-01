Big Brother - Knossi Edition
Folge 1: Tag 1: Zusammenfassung
33 Min.Ab 12
Nach Big Brother ist vor Big Brother. Knossi lädt wieder in den Container ein. Für Fritz Meinecke und Marc Eggers ist es ein Wiedersehen. Für Selfie Sandra, Manny Marc, FiNCH, Nelly Amiri, Sally Özcan, Adam Wolke und Dalia Mya ist es das erste Mal unter den wachsamen Augen von Big Brother. Auch Wildcard-Gewinnerin Lea freut sich gemeinsam mit den anderen alle auf die Zeit auf engstem Raum. Doch bleibt das auch so? Die ersten Überraschungen folgen sogleich.
