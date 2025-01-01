Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 2
25 Min.Ab 12

Wie viel Klammern kann ein Mensch vertragen? Das fragt sich der große Bruder und lässt Knossi die erste Joyn Challenge verkünden. Es geht es darum, möglichst viele Wäscheklammern auf der Haut anzubringen. In zweier Teams geben die Creator:innen alles. Den Verlierern droht eine Nacht unter freiem Himmel.

