Joyn Challenge: Kunst oder kann das weg?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother - Knossi Edition
Folge 4: Joyn Challenge: Kunst oder kann das weg?
27 Min.Ab 12
Die nächste Joyn-Challenge steht an und diesmal ist die Kreativität der Creator:innen gefragt. In dreier Teams muss eine:r erraten, was zwei die anderen Teammitglieder malen. Der Haken: sie sind am Handgelenk zusammengebunden. Wie immer wird das Verlierer Team bestraft. Den Verlierern droht eine lang anhaltende Verbindung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick