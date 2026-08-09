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Big Names Only

Born Famous – Angriff der Neppobabis

Talk? Now!Staffel 1Folge 63vom 09.08.2026
Born Famous – Angriff der Neppobabis

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Folge 63: Born Famous – Angriff der Neppobabis

60 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 6

Big Problems Only – Folge 63: Born Famous – Angriff der Neppobabis Diese Woche wird's bunt: Daniel und Carsten nehmen die Kids der Reichen und Berühmten auseinander! Auf Pro7 startet die neue Doku-Serie über die Sprösslinge von Verona Pooth, Sarah Connor und Markus Söder – aber können die Kinder eigentlich was, oder leben sie nur vom Namen der Eltern? Die Söder-Tochter überrascht mit Cleverness, Diego Pooth wird gnadenlos mit Taylor Lautner verglichen, und die Frage aller Fragen: Warum können die amerikanischen Nepo-Babys das einfach besser? Der Beweis kommt gleich hinterher: In der neuen Serie „The Shards" (nach Bret Easton Ellis) glänzen ausgerechnet Kaia Gerber (Tochter von Cindy Crawford) und der Sohn von Richard Gere – deren Eltern in den 80ern selbst ein Paar waren. Zufall? Wohl kaum. Außerdem in dieser Folge: Die schockierenden BBC-Enthüllungen über Jared Leto Perez Hiltons besorgniserregender Klinikaufenthalt Ariana Grandes Auszeit und das brutale neue Musikvideo Beef im Königshaus: Meghan Markle vs. Maria Stuart Emma Roberts' Skandal-Hochzeit North Wests abgesagte Tour Nostalgie-Talk: „Ich heirate eine Familie" im Rewatch Wie immer: ehrlich, ungefiltert und mit ganz viel Liebe zum Klatsch. Folgt uns, bewertet uns mit 5 Sternen und schickt eure Fragen für die nächste Folge!

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