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Big Names Only

Shirin David: Fiese Rache an Heidi Klum!

Talk? Now!Staffel 1Folge 64vom 16.08.2026
Shirin David: Fiese Rache an Heidi Klum!

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Folge 64: Shirin David: Fiese Rache an Heidi Klum!

60 Min.Folge vom 16.08.2026

Zoff zwischen Heidi Klum und Shirin David, Heidi-Fest bei RTL, Camp Miasma Premiere, Katja Krasavices Geburtstag ohne Merkel aber mit Glory Holes und Pocher Beef, Stiefvater von Billund Tom verscherbelt ihre Kindheit bei Kleinanzeigen und Law Roach - der fieseste Juror aller Zeiten?

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