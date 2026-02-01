Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 16: Schuld
41 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Ein Streit unter verfeindeten Nachbarn droht zu eskalieren. Immer wieder muss die Polizei anrücken und vermitteln. Doch als eine der beiden Parteien tot aufgefunden wird, scheint der Fall klar zu sein. Anthony muss sich derweil einer ganz anderen Herausforderung stellen: Er erhält ein verlockendes Jobangebot. Der Detective erzählt Erin von der Beförderung, aber sie reagiert zu seinem Leidwesen völlig anders als erwartet.
Blue Bloods - Crime Scene New York
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
