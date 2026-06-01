Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 11: Doppelt bestraft
42 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Vor Gericht sieht sich Erin mit dem Vorwurf der Geschworenenmanipulation konfrontiert. Das Ereignis steht in Zusammenhang mit einem Mordfall, in dem Danny und Baez ermittelt haben. Frank und sein Freund Erzbischof Kearns haben unterschiedliche Meinungen bezüglich der Todesstrafe.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick
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