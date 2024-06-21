Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spezialseife aus Hongkong

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 9vom 21.06.2024
Folge 9: Spezialseife aus Hongkong

22 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12

Australien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol Australia" begleitet die australischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Krankheiten durch exotische Tiere verhindern.

