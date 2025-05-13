Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bratwurst & Baklava - Die Show

Mission "Das Supertalent" in Frankreich

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 13.05.2025
Folge 4: Mission "Das Supertalent" in Frankreich

43 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Basti und Özcan stürzen sich in das nächste Abenteuer. Die Beiden haben eine Einladung für das "Supertalent" in Frankreich erhalten und performen auf der Pariser Bühne. Apropos Supertalent: Zu Gast ist Tony Bauer, der so einiges zu erzählen hat.

