Bratwurst & Baklava - Die Show

Basti und Özcan die Ordnungs- und Hundehüter

ProSieben Staffel 3 Folge 5 vom 27.05.2025
44 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Von Hund bis Star Wars: In dieser Folge taucht Özcan in Bastis Welt ein. Von der Comic Con geht es auf die Straßen, wo sie als Ordnungsamt für Sicherheit sorgen. Panagiota Petridou ist zu Gast und macht die Hundeliebhaberrunde komplett.

