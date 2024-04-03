Nichts für Weicheier! Basti und Özcan testen WehensimulatorJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 3: Nichts für Weicheier! Basti und Özcan testen Wehensimulator
48 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Es wird schmerzhaft: Basti & Özcan testen einen Wehensimulator und unterziehen sich beim türkischen Barber einer Schönheitsprozedur. Außerdem waren die beiden auf der "Jagd & Hund"-Messe und Special Guest Elton moderiert ein Paintball-Quiz.
