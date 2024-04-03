Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 03.04.2024
Folge 3: Nichts für Weicheier! Basti und Özcan testen Wehensimulator

48 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12

Es wird schmerzhaft: Basti & Özcan testen einen Wehensimulator und unterziehen sich beim türkischen Barber einer Schönheitsprozedur. Außerdem waren die beiden auf der "Jagd & Hund"-Messe und Special Guest Elton moderiert ein Paintball-Quiz.

ProSieben
