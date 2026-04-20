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Brooklyn Nine-Nine

Captain Kim

NBCUniversalStaffel 7Folge 2vom 20.04.2026
Captain Kim

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 2: Captain Kim

25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Captain Julie Kim tritt ihren Dienst auf dem 99. Revier an - eine Frau, die in allen Dingen perfekt zu sein scheint. Doch Jake ist skeptisch und glaubt, dass Kim gemeinsame Sache mit Madeline Wuntch macht. Bei einer Kennenlernparty lässt sich die neue Chefin für jeden des Teams etwas besonderes einfallen. Das macht Jake allerdings noch misstrauischer und er schnüffelt in Kims Schlafzimmer nach Beweisen - mit chaotischen Folgen ...

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