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Brooklyn Nine-Nine

Pimento

NBCUniversalStaffel 7Folge 3vom 20.04.2026
Pimento

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 3: Pimento

25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Adrian Pimento taucht urplötzlich auf dem 99. Revier auf; er scheint unter Verfolgungswahn und Gedächtnisverlust zu leiden. Jake und Charles nehmen ihn zunächst nicht ernst, aber als er tags darauf mit einer Schusswunde auf der Wache erscheint, sind die Detectives alarmiert. Indes findet das jährliche Pflichtseminar zum Thema Konfliktlösung statt. Das Team hat allerdings keine Lust, daran teilzunehmen und schmiedet perfide Pläne, um den Termin zu crashen.

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