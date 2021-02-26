Désirée, Heidi, Matze versus Bülent, Louis, MimiJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 26.02.2021: Désirée, Heidi, Matze versus Bülent, Louis, Mimi
43 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Désirée Nick, Bülent Ceylan, Matze Knop und Mimi Fiedler) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.