Susan, Stefan, Mickie versus Jeannine, Elisabeth, MarcoJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.07.2022: Susan, Stefan, Mickie versus Jeannine, Elisabeth, Marco
43 Min.Folge vom 11.07.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Mickie Krause, Jeannine Michaelsen und Marco Schreyl) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.