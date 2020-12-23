Alexander, Christina, Jana Ina versus Mareile, Frederick, AlexanderJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 23.12.2020: Alexander, Christina, Jana Ina versus Mareile, Frederick, Alexander
43 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Herrmann, Mareile Höppner, Jana Ina Zarrella und Alexander Kumptner) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.