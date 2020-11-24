Pierre, Stephan, Madita versus Marco, Elisabeth, SusanJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 24.11.2020: Pierre, Stephan, Madita versus Marco, Elisabeth, Susan
43 Min.Folge vom 24.11.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Pierre Littbarski, Madita van Hülsen, Marco Schreyl und Susan Sideropoulos) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.