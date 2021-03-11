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Buchstaben Battle

Matthias, Annika, Kim versus Thomas, Marco, Caroline

SAT.1Folge vom 11.03.2021
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Buchstaben Battle

Folge vom 11.03.2021: Matthias, Annika, Kim versus Thomas, Marco, Caroline

43 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Killing, Kim Fisher, Thomas Hermanns und Caroline Frier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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