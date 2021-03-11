Matthias, Annika, Kim versus Thomas, Marco, CarolineJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.03.2021: Matthias, Annika, Kim versus Thomas, Marco, Caroline
43 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Matthias Killing, Kim Fisher, Thomas Hermanns und Caroline Frier) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.