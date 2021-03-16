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Buchstaben Battle

Viviane, Lucy-Melina, Alexander versus Aleks, Marcel, Yared

SAT.1Folge vom 16.03.2021
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Buchstaben Battle

Folge vom 16.03.2021: Viviane, Lucy-Melina, Alexander versus Aleks, Marcel, Yared

43 Min.Folge vom 16.03.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Viviane Geppert, Alexander Klaws, Aleksandra Bechtel und Yared Dibaba) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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