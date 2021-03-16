Viviane, Lucy-Melina, Alexander versus Aleks, Marcel, YaredJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 16.03.2021: Viviane, Lucy-Melina, Alexander versus Aleks, Marcel, Yared
43 Min.Folge vom 16.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Viviane Geppert, Alexander Klaws, Aleksandra Bechtel und Yared Dibaba) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.