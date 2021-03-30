Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, KimJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 30.03.2021: Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, Kim
43 Min.Folge vom 30.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thomas Hermanns, Evelyn Weigert, Sasha und Kim Fisher) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.