Joyce, Vanessa, Chris versus Angelina, Tobias, OliverJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 02.12.2020: Joyce, Vanessa, Chris versus Angelina, Tobias, Oliver
43 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Chris Wackert, Angelina Kirsch und Oliver Petszokat) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.