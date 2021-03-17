Caroline, Rahel, Matthias versus Evelyn, Luca, SashaJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 17.03.2021: Caroline, Rahel, Matthias versus Evelyn, Luca, Sasha
43 Min.Folge vom 17.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshowcaroline, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Caroline Frier, Matthias Killing, Evelyn Weigert und Sasha) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.