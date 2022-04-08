Susan, Kay, Mario versus Esther, Monika, RossJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 08.04.2022: Susan, Kay, Mario versus Esther, Monika, Ross
43 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Mario Basler, Esther Schweins und Ross Antony) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.