Jasmin, Loraine, Daniel versus Sonja, Patrick, PascalJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 14.12.2020: Jasmin, Loraine, Daniel versus Sonja, Patrick, Pascal
43 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Wagner, Daniel Donskoy, Sonja Zietlow und Pascal Hens) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.