Alexander, Ioulia, Frank versus Jana Ina, Ricardo, MarleneJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 19.02.2021: Alexander, Ioulia, Frank versus Jana Ina, Ricardo, Marlene
43 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Kumptner, Frank Rosin, Jana Ina Zarrella und Marlene Lufen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.