Ralf, Lieselotte, Jasmin versus Ricardo, Jens, EstherJetzt ohne Werbung streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 26.03.2021: Ralf, Lieselotte, Jasmin versus Ricardo, Jens, Esther
43 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Ralf Moeller, Jasmin Wagner, Riccardo Simonetti und Esther Schweins) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.