Wenn alle Märchen gleichzeitig stattfinden würdenJetzt kostenlos streamen
bullyparade
Folge 10: Wenn alle Märchen gleichzeitig stattfinden würden
25 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 6
"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.
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