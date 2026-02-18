Busenfreundin
Folge 5: Queer Chaos Club
Manchmal ist es gar nicht das Leben, das laut ist – sondern der eigene Kopf. In dieser Folge trifft Ricarda auf Miriam Junge – und es wird vor allem eins: ehrlich. Denn in ihrem Hörbuch „Ordnung im Kopf“ (ab jetzt bei Audible) spricht Miriam über genau das Gefühl, das viele kennen: zu viele Gedanken, zu viele Zweifel, zu viel gleichzeitig. Wir reden über ADHS, Selbstwahrnehmung und darüber, warum gerade queere Menschen sich oft besonders stark hinterfragen. Wie sehr beeinflusst es einen, wenn man sich lange „anders“ fühlt? Und wann wird aus Reflektieren eigentlich Selbstzweifel? Diese Episode behandelt unter anderem das, was manchmal wehtut zu lernen: sich selbst ernst zu nehmen, ohne sich dabei ständig zu zerlegen. Eine Folge für alle, die viel denken, viel fühlen und sich selbst dabei manchmal ein bisschen im Weg stehen – und genau das langsam besser verstehen wollen.
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