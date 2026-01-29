Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Wachtel oder Täubchen

Kabel EinsStaffel 5Folge 21vom 29.01.2026
Wachtel oder Täubchen

Folge 21: Wachtel oder Täubchen

41 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Während eines Geschäftsessens fällt ein Gast tot vom Stuhl. Untersuchungen ergeben, dass ihm ein sehr seltenes Gift untergeschoben wurde. Außerdem wird klar, dass der Anschlag eigentlich dem attraktiven Geschäftsmann und Erfinder Eric Vaughn galt, der nun Personenschutz von Becketts Einheit fordert. Dass ausgerechnet Beckett den Job übernimmt, gefällt Castle allerdings gar nicht - schließlich ist Vaughn charmant und attraktiv, und die Beziehung kriselt gerade ...

