Catch Me

Die Jagd beginnt

Staffel 1Folge 1
Die Jagd beginnt

Die Jagd beginntJetzt kostenlos streamen

Catch Me

Folge 1: Die Jagd beginnt

41 Min.Ab 12

Ex-Elitesoldat Otto Karasch und DerSebo starten in die nächste Runde von Catch Me. Diesmal werden sie von Ex-Elitesoldaten, professionellen Jägern und dem größten Airsoft-Team Deutschlands gejagt. Zusätzlich ist Team Droniq mit ihren professionellen Drohnen und zwei Personenspürhunden den beiden auf den Fersen. Begleitet wird Otto diesmal von Rick Azas und Sebo von Nico Spedicato. Wird es zum ersten Mal ein Team schaffen, das Ziel zu erreichen?

