Catch Me
Folge 3: Zu allen Seiten offen
35 Min.Ab 12
Sebo und Lola versuchen mit einer ungewöhnlichen Taktik ans Ziel zu kommen: Gegen alle Erwartungen begeben sie sich durch urbanes Gelände. Hier gibt es besonders wenig Möglichkeiten sich zu verstecken. Aber glauben die Jäger wirklich, dass ein Team mitten durch Dörfer und auf Landstraßen läuft? Währenddessen schickt die Teamleitung 6 Standorte an alle Jäger. Aber Vorsicht: Nur zwei davon zeigen die echten Position der Gejagten. Die Anderen führen ins nichts.
