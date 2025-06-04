Sichtkontakt und andere ZufälleJetzt kostenlos streamen
Catch Me
Folge 2: Sichtkontakt und andere Zufälle
38 Min.Ab 12
Die Jäger sind den Teams dicht auf den Fersen. Die Suchhunde erschnüffeln eine erste Spur und auch die anderen Jäger kommen Otto, Sebo und Co. immer näher. Zu allem Überfluss kommt aus Ottos und Alex Perspektive auch noch Pech hinzu: Der bloße Zufall lenkt sie gefährlich nah ans Team Trüffelschweinchen. Können sich die Beiden retten oder endet CatchMe dieses Jahr für Otto und Alex mit dem frühsten Catch jemals?
