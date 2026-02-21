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Celebrity DIY: Stars packen an

Brad Pitt

sixxStaffel 1Folge 1vom 21.02.2026
Brad Pitt

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 1: Brad Pitt

42 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6

Brad Pitt möchte seine langjährige Freundin mit einer Renovierung überraschen. Drew und Jonathan Scott haben drei Wochen Zeit, um ein kleines Häuschen in ein Gästehaus und ein Studio für die Visagistin zu verwandeln. Trotz des begrenzten Platzes schaffen es die Brüder, ein gemütliches Haus mit Küche, Bad sowie einem Wohn- und Schlafbereich zu gestalten.

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