Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 5: Rebel Wilson
42 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6
Rebel Wilsons beste Freundin hat lange auf ein Haus gespart, weshalb sie nun kein Geld für die Verschönerung des Gartens mehr übrig hat. Wilson überrascht sie und baut gemeinsam mit Drew und Jonathan den Garten in eine gemütliche Oase mit bequemen Sitzmöglichkeiten, Grill und genug Platz für eine Menge Gäste um.
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