CHALLENGE
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
CHALLENGE
CHALLENGE ist mehr als eine Dokumentationsreihe – es ist ein Perspektivwechsel. Das Format erzählt eindrucksvolle Geschichten aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen und eröffnet authentische Einblicke in Lebensrealitäten voller Herausforderungen, Selbstbestimmung und vor allem voller Chancen, Potenziale und neuer Möglichkeiten. CHALLENGE steht für echte Teilhabe, gelebte Vielfalt und macht Inklusion als gesellschaftlichen Anspruch erlebbar – nahbar, ehrlich und inspirierend.