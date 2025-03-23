Der Startschuss - Wer hat das Zeug?Jetzt kostenlos streamen
Chef's Battle
Folge 1: Der Startschuss - Wer hat das Zeug?
60 Min.
Fünf Köche treten in zwei Runden gegeneinander an. In der Freestyle-Runde präsentieren sie ihr Signature Dish. Danach folgt die Kreativrunde, in der sie aus vorgegebenen Zutaten ein kreatives Gericht zaubern müssen. Wer überzeugt die Jury und sichert sich den ersten Platz im Finale?
