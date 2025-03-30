Millimeter-Entscheidung - Ein Duell auf Messers SchneideJetzt kostenlos streamen
Chef's Battle
Folge 3: Millimeter-Entscheidung - Ein Duell auf Messers Schneide
59 Min.
In dieser Episode liefern sich zwei Köche ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur Nuancen entscheiden über Sieg oder Niederlage. Wer überzeugt mit Präzision, Technik und Kreativität? Am Ende entscheidet die Jury, wer ins Finale einzieht!
