Chef's Battle

Das große Finale - Wer gewinnt 10.000 €?

Das große Finale - Wer gewinnt 10.000 €?

Folge 6: Das große Finale - Wer gewinnt 10.000 €?

59 Min.

Fünf Finalisten kämpfen um den Titel und den ersten Preis. In dieser entscheidenden Runde gibt es nur ein Gericht, das von der Jury vorgegeben wird. Alle Kandidaten arbeiten mit den gleichen Zutaten, aber wer kann sie am besten in Szene setzen und die 10.000€ gewinnen?

