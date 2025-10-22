Und Action! Wer schnappt sich die Hauptrolle im Kurzfilm "Tattoo Tataaaa 14"?Jetzt kostenlos streamen
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Folge 1: Und Action! Wer schnappt sich die Hauptrolle im Kurzfilm "Tattoo Tataaaa 14"?
110 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Mehr Lachen zur Prime Time: ProSieben und Joyn schicken Chris Tall mit seiner neuen "Chris Talls 'Chris Du mich berühmt' Show" auf Sendung. Mit Spiel. Mit Spaß. Mit prominenten Gästen. Und mit einem einmaligen Gewinn: die Hauptrolle - in einem besonderen (Kurz-)Film ...
