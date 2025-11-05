Kurzfilm: Notruf HafentanteJetzt kostenlos streamen
Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
Folge 3: Kurzfilm: Notruf Hafentante
6 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Vorhang auf für Jenny! Sie hat in Chris Talls Show die meisten Challenges richtig getippt und darf in dem Kurzfilm "Notruf Hafentante" die Hauptrolle übernehmen und an der Seite von Chris Tall, Kaya Yanar, Caroline Frier und Daniel Boschmann ihr schauspielerisches Talent zeigen.
