ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 05.11.2025
6 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Vorhang auf für Jenny! Sie hat in Chris Talls Show die meisten Challenges richtig getippt und darf in dem Kurzfilm "Notruf Hafentante" die Hauptrolle übernehmen und an der Seite von Chris Tall, Kaya Yanar, Caroline Frier und Daniel Boschmann ihr schauspielerisches Talent zeigen.

