Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 22: Der Plan
44 Min.Ab 12
1989 starb der Ausbilder Nash Cavanough in einem militärischen Übungscamp, in dem schwer erziehbare Kinder zu Soldaten gedrillt wurden. Damals hieß es, er sei in Folge eines Unfalls ertrunken, doch nun werden der Mordkommission anonym Zettel zugeschickt, die andere Rückschlüsse zulassen: In kindlicher Schrift sind auf ihnen Stichworte eines Mordplanes verzeichnet. Bei ihren Ermittlungen erfahren die Detectives, dass das Opfer pädophil veranlagt war ...
